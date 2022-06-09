The Times: НАТО проводит крупнейшие учения ПВО "на пороге" у России

Шестого июня стартовали самые крупные военные учения за всю историю существования Североатлантического альянса. Манёвры, в ходе которых системы ПВО и ПРО пройдут ряд испытаний, будут продолжаться до 10 июня. Военные сборы Ramstein Legacy 22 проходят неподалёку от российских границ, поэтому британские журналисты сделали довольно громкое заявление.

"НАТО проводит крупнейшие учения ПВО "на пороге у Путина" (президент России Владимир Путин. — Прим. ред.)", — отметили в издании The Times.

Руководство альянса заявило, что основной причиной начала военных учений стала спецоперация российской армии на Украине. Главная цель Ramstein Legacy 22 состоит в том, чтобы члены военно-политического блока были готовы к эскалации конфликта в Восточной Европе. В НАТО опасаются, что Россия может нанести ракетные удары по европейскими странам.

"Учитывая нынешнюю ситуацию с безопасностью, крупномасштабные учения, подобные этим, сейчас более важны для НАТО, чем когда-либо", — заявил командующий ВВС США в Европе и Африке Джефф Харриган.