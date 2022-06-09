Жителям Николаева грозит массовый голод: хлеб по карточкам, буханка на три дня

В украинском городе Николаев назревает настоящая гуманитарная катастрофа. Городские власти оставили население без помощи, хлеб выдают по карточкам.

Судя по опубликованным видео из Николаева, горожане вынуждены выстраивать огромные очереди за хлебом. Как сообщают источники в городе, жители с раннего утра приходят целыми семьями, чтобы получить несколько буханок, так как одну выдают раз в три дня.

Мэрия, по примеру Киева, винит во всём российскую спецоперацию. Там не рассказывают людям в очередях, что цены на продовольствие выросли из-за подорожания топлива. Также свою лепту вносит тотальная безработица.

По словам горожан, у них заканчиваются сбережения даже на чёрный день. От них всё чаще можно слышать о "предательстве властей", попросту бросивших город на произвол судьбы.

Тем временем киевский режим мало озабочен происходящим. Украинские власти приказали ВСУ готовиться к обороне города, для чего разместить на школьной территории артиллерию и бронетехнику.