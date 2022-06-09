Столтенберг без объяснения причин отменил визит в Германию

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг без объяснения причин отменил визит в Германию, где должен был встретиться с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом сообщает Минобороны страны.

"Генсек проинформировал, что он неожиданно отменил визит в Берлин", — отметили в ведомстве.

Ранее Минобороны ФРГ сообщало о совместной пресс-конференции Столтенберга и главы оборонного ведомства Кристины Ламбрехт. Также был запланирован брифинг с участием канцлера Германии и генсека НАТО.