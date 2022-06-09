Делимханов: Запад вскоре проснётся и осознает происходящее на Украине

Запад "находится в спячке", но вскоре он проснётся и осознает происходящее на Украине. Об этом заявил депутат Госдумы Адам Делимханов, участвовавший в спецоперации.

По его словам, Вооружённые силы РФ, подразделения ДНР и ЛНР "не воюют" с украинским народом. Как пояснил парламентарий, на Западе этого не понимают.

"К сожалению, сейчас западный мир находится в спячке, но мы уверены, что и он скоро проснётся", — сказал Делимханов в интервью РИА Новости.

Он добавил, что Россия долго терпела издевательства над русскоязычными людьми, проживающими на Украине. Депутат подчеркнул: РФ обвиняет в "сегодняшнем развитии событий" лишь киевский режим.

Украина, указал политик, нужна западным странам только в качестве главного плацдарма для уничтожения России.

Ранее Делимханов выразил надежду на то, что спецоперация РФ на Украине завершится до конца 2022 года.