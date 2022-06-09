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Рогов: наблюдатели из стран НАТО хотят приехать на референдум в Запорожье

Мир

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что представители более десяти стран НАТО изъявили желание стать наблюдателями на планируемом в Запорожье референдуме.

Рогов: наблюдатели из стран НАТО хотят приехать на референдум в Запорожье

По словам Рогова, как только в западных СМИ рассказали, что в Запорожской области планируется референдум по вопросу вступления в состав РФ, ему в тот же день поступили предложения от людей из Британии, Германии, Испании, Италии, Канады, США, Франции, Швейцарии и ряда африканских стран, включая Египет, Нигерию, Сирию, ЮАР. Все они изъявили желание приехать и стать наблюдателями.

Рогов отметил, что окончательно ещё не решено, когда именно будет проходить референдум. Пока что военно-гражданская администрация занимается решением вопросов населения и перезапуском производств.

"Простой народ ждёт проведения референдума, и иностранные граждане переживают за нас — это не может не радовать. Сами иностранцы знают настроения, которые царят в наших краях, для них это тоже не секрет. <…> Люди всё прекрасно понимают, рады за нас, за то, что историческая справедливость восстанавливается и мы возвращаемся домой", — сказал Рогов в беседе с ТАСС.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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