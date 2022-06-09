Хоценко: законодательство ДНР будет "почти идентичным" российскому

Законодательство ДНР должно стать похожим на российское. Об этом заявил новый премьер-министр республики Виталий Хоценко.

В эфире телеканала "Россия 24" он назвал синхронизацию законодательства одной из главных задач на посту.

"Мы идём навстречу друг другу и хотим сделать так, чтобы наше законодательство было похожим на законодательство Российской Федерации, чтобы оно было практически идентичным", — подчеркнул Хоценко.

Ранее стало известно, что руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назначил председателем правительства ДНР финалиста конкурса "Лидеры России" Хоценко. Согласно указу, новый премьер-министр получил должность в соответствии со статьям 59, 60 и 76 Конституции ДНР.

До назначения на пост премьера ДНР Хоценко работал в Министерстве промышленности и торговли РФ. Он отвечал за взаимодействие с регионами страны.