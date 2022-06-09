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БНР: Болгарии нужно дать решительный ответ на "угрозу" со стороны России

Мир

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков неоднократного говорил о том, что София не будет поставлять вооружение в Киев. Однако украинский посол продолжает требовать тяжёлую военную технику советских образцов. Министр экономики Корнелия Нинова заявила, что тема по поводу поставок закрыта, так как парламентское решение уже было озвучено.

БНР: Болгарии нужно дать решительный ответ на "угрозу" со стороны России

Но партия "Демократическая Болгария" выступает за поддержку Украины, в числе которой и отправка оружия.

"К сожалению, она не получила поддержку Народного собрания, поэтому было принято только положение о ремонте военной техники", — отмечает депутат Атанас Славов в беседе с "Болгарским народным радио" (БНР).

Он убеждён, что украинский конфликт переходит на новый этап. По мнению Славова, поставки советского вооружения позволят перевооружить болгарскую армию по стандартам НАТО.

"Очевидно, Россия считает нас недружественной страной, поэтому мы должны вести себя соответственно", — заявил он.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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