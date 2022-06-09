Журналист Мерше: Франция может передать Киеву ракетные комплексы Exocet

Журналист издания L'Opinion Жан-Доминик Мерше в своих социальных сетях заявил, что Франция может поставить Украине противокорабельные ракетные комплексы Exocet.

Дальность береговых ракетных комплексов составляет до 180 километров. По версии некоторых экспертов, Exocet являются самыми результативными и наиболее часто применяющимися в конфликтах. Они были применены около 600 раз в ходе ирано-иракской войны. Один комплекс Exocet способен одновременно наносить удар сразу по четырём независимым целям.

"Франция может поставить Украине противокорабельные ракеты Exocet", — написал Мерше.

Не все подписчики журналиста поддерживают такое решение своих властей. Многие опасаются, что Россия может ответить на подобные действия.

"Я отказываюсь платить налоги, чтобы государство тратило их на подобное. Я также не хотел бы жить в страхе", — написал один из пользователей.

"Франция играет с огнем, ответная реакция, скорее всего, сильно повредит нам", — уверен JeanRechter.

"Вы действительно хотите войны. Я надеюсь, это ударит нам в лицо", — заявил Josa15Jo.

"Тревожная эскалация. Медленно (иногда быстро, поспешно и необдуманно) Э. Макрон ведёт нас в неизбежный хаос", — пишет neutrino8012.

"Пока мы поставляем оружие на Украину, конфликт будет продолжаться", — подмечает Luckess67.