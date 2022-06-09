Депутат Верховной Рады Алексей Ковалёв из партии "Слуга народа" поддержал новые власти Херсона. Из Киева ему грозят уголовным делом и лишением мандата.
Украинский парламентарий, занимающийся фермерством, принял решение остаться жить в освобожденном Херсоне. Накануне он опубликовал большой пост в социальной сети, где рассказал о встрече с первым замруководителя Администрации президента РФ Сергеем Кириенко.
По словам депутата, бизнесмены региона получили ответы на все волнующие вопросы. Проработана схема реализации зерна урожая 2021 года, и уже есть планы на продажу урожая 2022 года.
"Планируется полномасштабная интеграция аграриев Херсонщины в экономическую модель России!" — сообщил Ковалёв.
Он подчеркнул, что местным аграриям уже доступны все инструменты государственной поддержки, которую получают фермеры на территории РФ.
"Россия (в Херсонской области. — Прим. ред.) навсегда, и теснейшая интеграция с Россией уже происходит", — резюмировал парламентарий.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
В результате столкновений с союзными войсками России и Народной милиции в рядах украинской армии зафиксировано резкое падение численности профессиональных военнослужащих.