Власти Херсонской области: Крым не развивался бы динамично в составе Украины

Крым не смог бы развиваться динамично, если бы остался в составе Украины. Такое мнение выразил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

По его словам, сегодня Крымский полуостров находится на очень высоком уровне развития. Он считает, что за последние восемь лет Крым "расцвёл".

"Есть понимание, что здесь великая Россия", — сказал Стремоусов в интервью РИА Новости.

Замглавы военно-гражданской администрации подчеркнул, что политики в этом регионе объединены общей идеей развития полуострова. Как пояснил Стремоусов, на Украине создать консолидированную власть невозможно, так как киевский режим "продаёт" интересы государства, "наживаясь" на гражданах.

Ранее власти Херсонской области сообщили о целенаправленных провокациях со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). В администрации региона убеждены: Киев сознательно нагнетает ситуацию, стремясь держать население в постоянном страхе.