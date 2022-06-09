Business Insider: Украина получит немецкие системы ПВО "Iris-T" не раньше ноября

Обещанные Киеву системы ПВО "Iris-T" окажутся на Украине не раньше ноября, утверждают немецкие СМИ. С поставками прочего оружия также возникла масса проблем.

Несмотря на то, что канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о передаче киевскому режиму современных систем вооружения, украинским вооружённым формированиям не стоит их ждать до зимы, пишет издание Business Insider.

Комплексы противовоздушной обороны "Iris-T" будут готовы в ноябре-декабре. Дальнобойные ракетные системы "Mars II" тоже требуют доработки, специалистам придётся полностью сменить программное обеспечение РСЗО.

Ранее стало известно, что Греция также не торопится отправить Киеву старые советские БМП-1. Германия пообещала Афинам замену в виде современных броневиков "Marder", и пока они не окажутся на греческой территории, ВСУ машин не получит.