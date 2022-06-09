Мэрия Ивано-Франковска запретила в городе петь на русском языке

Глава украинского города Ивано-Франковск запретил уличным музыкантам исполнять песни на русском языке. Распоряжение мэра опубликовал российский военкор Котенок.

По мнению мэра Руслана Марцинкива, российские песни могут вызвать беспорядки на межнациональной и расовой почве. Также в городе запрещена продажа любой русскоязычной продукции.

"Думаю, что скоро будут запрещать и говорить по-русски. Думать по-русски будет запретить сложно, хотя к тому времени они уже могут отвыкнуть и думать", — написал Юрий Котенок.

По словам военкора, украинский нацизм стремится к всё более уродливым формам, а потому каяться граждане Незалежной будут намного дольше, чем немцы после Второй Мировой войны.

"Украинцев просто загоняют в ад. И делают это не русские", — резюмировал журналист.