Глава украинского города Ивано-Франковск запретил уличным музыкантам исполнять песни на русском языке. Распоряжение мэра опубликовал российский военкор Котенок.
По мнению мэра Руслана Марцинкива, российские песни могут вызвать беспорядки на межнациональной и расовой почве. Также в городе запрещена продажа любой русскоязычной продукции.
"Думаю, что скоро будут запрещать и говорить по-русски. Думать по-русски будет запретить сложно, хотя к тому времени они уже могут отвыкнуть и думать", — написал Юрий Котенок.
По словам военкора, украинский нацизм стремится к всё более уродливым формам, а потому каяться граждане Незалежной будут намного дольше, чем немцы после Второй Мировой войны.
"Украинцев просто загоняют в ад. И делают это не русские", — резюмировал журналист.
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