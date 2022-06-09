Отношения Германии и России резко ухудшились после начала спецоперации на Украине. Об этом заявил посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр.
В интервью РИА Новости он отметил, что страны остаются соседями, несмотря на многочисленные проблемы.
"Когда я смотрю на то, какой была ситуация в начале февраля и какова она сегодня, каковы перспективы на будущее, то это настоящий обвал", — сказал дипломат.
Он добавил, что на фоне украинского кризиса изменилось присутствие Германии в РФ, включая диппредставительство ФРГ. По его словам, в связи с высылками дипломатов Германия потеряла в посольстве и консульствах "много коллег, которые ни в чём не виновны".
Посол также подчеркнул: после начала спецоперации РФ по демилитаризации Украины многие немецкие компании покинули российский рынок, а многочисленные совместные программы и проекты закрылись.
При этом он пояснил, что Германия и РФ по-прежнему нуждаются друг в друге в качестве географических соседей.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
В результате столкновений с союзными войсками России и Народной милиции в рядах украинской армии зафиксировано резкое падение численности профессиональных военнослужащих.