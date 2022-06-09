Дипломат фон Гайр: отношения России и Германии переживают обвал

Отношения Германии и России резко ухудшились после начала спецоперации на Украине. Об этом заявил посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр.

В интервью РИА Новости он отметил, что страны остаются соседями, несмотря на многочисленные проблемы.

"Когда я смотрю на то, какой была ситуация в начале февраля и какова она сегодня, каковы перспективы на будущее, то это настоящий обвал", — сказал дипломат.

Он добавил, что на фоне украинского кризиса изменилось присутствие Германии в РФ, включая диппредставительство ФРГ. По его словам, в связи с высылками дипломатов Германия потеряла в посольстве и консульствах "много коллег, которые ни в чём не виновны".

Посол также подчеркнул: после начала спецоперации РФ по демилитаризации Украины многие немецкие компании покинули российский рынок, а многочисленные совместные программы и проекты закрылись.

При этом он пояснил, что Германия и РФ по-прежнему нуждаются друг в друге в качестве географических соседей.