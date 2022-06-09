Предпосылки для свержения президента Украины Владимира Зеленского уже есть. По мере развития специальной военной операции России ситуация в стране накаляется всё больше. Такое мнение высказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.
Журналист считает, что главный удар по Зеленскому может нанести армия. Он отметил, что в вооружённых силах Украины наблюдаются брожения и растёт недовольство управлением страной.
При этом военные на линии фронта записывают ролики, в которых ругают президента, а генералы не всегда выражают согласие с его решениями, добавил эксперт.
Влиятельные генералы в какой-то момент могут принять решение о необходимости смены власти и передачи её другому правительству из числа гражданских. В таком случае состоятся новые выборы, а боевые действия могут быть приостановлены, заключил аналитик.
Ранее политолог Марат Баширов заявил, что Зеленскому грозит военный переворот в ближайшие недели.
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В результате столкновений с союзными войсками России и Народной милиции в рядах украинской армии зафиксировано резкое падение численности профессиональных военнослужащих.