Неменский: украинский конфликт грозит обернуться катастрофой для Польши

В Польше могут начаться протесты уже этой осенью, однако к протестам приведёт не экономический кризис. Ситуация в стране действительно сложная, но масштабных бунтов она не вызовет. А вот риск народных волнений из-за кризиса на Украине существует. Такое мнение высказал политолог Олег Неменский.

Эксперт напомнил, что Варшава активно участвует в приёме беженцев, а также проводит военные маневры у польско-украинской границы. Всё это чревато втягиванием страны в военный конфликт. И такое стечение обстоятельств приведёт республику к катастрофе, считает аналитик.

Он пояснил в беседе с "ПолитРоссией", что в Польше высок риск возникновения внутреннего конфликта с украинскими беженцами, поскольку очень высока степень недовольства ими поляков.

По последним данным, с начала СВО в Польшу прибыли более 3,7 миллиона беженцев с Украины. Часть из них следуют в другие страны или возвращаются на родину, но большинство пока остаются в республике.