Сатановский: западные кураторы приготовили Зеленскому судьбу Саакашвили

Западные кураторы обязательно пристроят Владимира Зеленского на работу в другом "несчастном" государстве.

Об этом сообщил востоковед и политический эксперт Евгений Сатановский.

Судьба нынешнего президента Украины уже давно предрешена, уверен аналитик. После завершения СВО на Украине Зеленский покинет свою страну и всплывёт в другой — кураторы обязательно подыщут ему местечко.

Так было уже с другим политиком — Михаилом Саакашвили, которого после побега из Грузии устроили работать как раз на Украине.

"Есть такой Бобчинский и Добчинский, которого надо непременно трудоустроить, когда он вылетит со своего поста", — отметил Сатановский.

По его словам, лидер Незалежной выполнил основную свою задачу от кураторов. По "заказу" США он втянул РФ в вооружённый конфликт и рвёт её связи с ЕС. Так Вашингтон хочет устранить мощного торгового конкурента.