Западные кураторы обязательно пристроят Владимира Зеленского на работу в другом "несчастном" государстве.
Об этом сообщил востоковед и политический эксперт Евгений Сатановский.
Судьба нынешнего президента Украины уже давно предрешена, уверен аналитик. После завершения СВО на Украине Зеленский покинет свою страну и всплывёт в другой — кураторы обязательно подыщут ему местечко.
Так было уже с другим политиком — Михаилом Саакашвили, которого после побега из Грузии устроили работать как раз на Украине.
"Есть такой Бобчинский и Добчинский, которого надо непременно трудоустроить, когда он вылетит со своего поста", — отметил Сатановский.
По его словам, лидер Незалежной выполнил основную свою задачу от кураторов. По "заказу" США он втянул РФ в вооружённый конфликт и рвёт её связи с ЕС. Так Вашингтон хочет устранить мощного торгового конкурента.
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Три страны Западной Европы — Италия, Франция и Германия — не согласны с требованием президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, сообщает обозреватель Бьюкенен в статье, опубликованной в журнале American Conservative.