Посол Келин заявил о неверии британских СМИ в победу Украины

Британские СМИ перестали верить в то, что Украина победит в противостоянии с Россией, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

"Если здесь твердо исходили из того, что Украина победит, несколько недель назад, скажем, то сейчас тональность изменилась, в общем-то говорится о том, что у Украины нет сил и возможностей", — сказал дипломат.

Он обратил внимание на то, что 7 июня украинский лидер Владимир Зеленский в беседе с Financial Times признал неспособность ВСУ сдерживать наступление армии России. По словам Келина, Вооружённые силы РФ медленно, но уверенно занимают населённые пункты в Донбассе. Высокопоставленные чиновники Великобритании шепчутся, что в течение двух недель Донбасс будет полностью зачищен от украинских военных, сообщил посол.

Дипломат добавил, что британские СМИ уже воздерживаются от прогнозов по поводу того, каким будет исход российско-украинского конфликта.