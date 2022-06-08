Казна Евросоюза истощается из-за финансовых вливаний в экономику Украины, поэтому Брюссель будет вынужден пересмотреть семилетний бюджет раньше, чем планировалось, сообщает газета Financial Times, ссылаясь на еврокомиссара Йоханнеса Хана.
"Скорость, с которой ЕС сжигает резервы для покрытия расходов Киева, вызывает обеспокоенность", — пишет автор материала.
По данным Еврокомиссии, с начала спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине Брюссель перечислил Киеву четыре миллиарда евро. Эти деньги пошли на поддержку экономики страны, госаппарата и гуманитарные цели.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал, чтобы Запад оказал стране финансовую помощь в размере 25 миллиардов долларов в ближайшие пять месяцев. Также он настаивает на предоставлении 600 миллиардов долларов для реконструкции Украины. Однако эксперты считают, что украинские олигархи могут разворовать денежные средства, которые США и Евросоюз направят Киеву для восстановления страны.
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Три страны Западной Европы — Италия, Франция и Германия — не согласны с требованием президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, сообщает обозреватель Бьюкенен в статье, опубликованной в журнале American Conservative.