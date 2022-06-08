Политолог Лавренов допустил подготовку Молдавии к объединению с Румынией

Заведующий отделом Молдавии и Приднестровья Института стран СНГ Сергей Лавренов в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал заявления бывшего президента республики Игоря Додона, который предупредил, что её планируют включить в состав Румынии и военно-политического блока НАТО.

"В Молдове приняли ряд антироссийских законов, начали формировать одномерное общественное мнение. При этом в стране возникла тяжелейшая экономической ситуация: инфляция достигла рекордных 28%, так как Кишинёв вынужден покупать газ из РФ по рыночным ценам, не на льготных условиях. Предполагаю, что режим Санду (президента Молдавии Майи Санду. — Прим. ред.) хочет убедить людей, что единственный выход из создавшегося катастрофического положения в экономике — объединение с Румынией", — сказал политолог.

По его данным, только 30% граждан Молдавии поддерживают присоединение к соседней стране. Как подчеркнул специалист, власти республики продлили режим чрезвычайного положения, что позволяет им принимать судьбоносные для жителей решения без проведения референдума.

"Кишинёв должен понимать, что Приднестровье, Гагаузия, возможно, ряд других районов таким путём не станут частью Молдовы", — отметил эксперт.

Ранее Додон заявил, что Санду и западные лидеры хотят присоединить Молдавию к Румынии и альянсу НАТО.

"Без спроса мнения граждан, вопреки конституционным нормам, готовится техническое и политико-военное объединение Молдавии с соседней страной", — сообщил экс-президент.