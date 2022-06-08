Лавров ответил украинскому журналисту на обвинение в "воровстве" зерна

Глава МИД России Сергей Лавров ответил в шутливой форме украинскому журналисту, который обвинил Россию в том, что она якобы "ворует" зерно у Украины.

На пресс-конференции по итогам переговоров в Турции украинский журналист предъявил обвинения России в том, что она якобы "крадёт" у Украины зерно и другие товары.

"А, то есть у вас голова болит о том, где бы что своровать и думаете, что все так поступают? Я вам отвечаю — мы занимаемся реализацией целей, которые были объявлены публично — избавить восток Украины от давления неонацистского режима", — сказал Лавров.

Он напомнил, что Россия не создаёт препятствий для свободной транспортировки зерна в пункты назначения. Если президент Украины Владимир Зеленский "чем-то ещё там командует", то пусть откроет доступ иностранным и украинским судам выход в Чёрное море, добавил министр.

Ранее Зеленский заявил, что Киев не позволит российским судам вывезти зерно из заблокированных портов. При этом он одобрил идею открытия морского коридора. Однако к нему должны иметь доступ все страны, кроме России, подчеркнул украинский лидер.