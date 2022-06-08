Между Крымом и Запорожской областью восстановили железнодорожное сообщение

Советник руководителя Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что грузовое железнодорожное сообщение между российским регионом и Запорожской областью возобновили.

"Первый поезд из Мелитополя с зерном уже прибыл в Крым", — подчеркнул российский политик, слова которого приводит РИА Новости.

По его словам, поезд состоит из 11 вагонов. За поставку зерна из Запорожской области отвечают представители военно-гражданской администрации, отметил Крючков. Он добавил, что чиновники намерены развивать экономические отношения между регионами.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сказал, что Херсонская и Запорожская области станут субъектами России.