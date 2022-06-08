Советник руководителя Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что грузовое железнодорожное сообщение между российским регионом и Запорожской областью возобновили.
"Первый поезд из Мелитополя с зерном уже прибыл в Крым", — подчеркнул российский политик, слова которого приводит РИА Новости.
По его словам, поезд состоит из 11 вагонов. За поставку зерна из Запорожской области отвечают представители военно-гражданской администрации, отметил Крючков. Он добавил, что чиновники намерены развивать экономические отношения между регионами.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сказал, что Херсонская и Запорожская области станут субъектами России.
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