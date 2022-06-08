ВСУ обстреляли центр Донецка: есть раненые

Глава Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что Вооруженные силы Украины при помощи артиллерии обстреляли центр города, в результате чего пострадали две женщины и ребёнок.

Отмечается, что обстрел вёлся с позиций ВСУ в населённом пункте Пески натовским вооружением калибра 155 миллиметров.

Под массированный артиллерийский обстрел попал район Дома Правительства и площади Ленина. Также пострадал детский сад №1. Зафиксировано попадание снаряда в проезжую часть на пересечении ул. Кирова и ул. Рослого.

Кроме того, в результате обстрела ВФУ в Ворошиловском районе Донецка ранены 3 человека.

Ранее министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова заявила, что Минобороны республики разработало военный план, реализация которого позволит прекратить обстрелы Донецка со стороны Вооружённых сил Украины.