Глава Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что Вооруженные силы Украины при помощи артиллерии обстреляли центр города, в результате чего пострадали две женщины и ребёнок.
Отмечается, что обстрел вёлся с позиций ВСУ в населённом пункте Пески натовским вооружением калибра 155 миллиметров.
Под массированный артиллерийский обстрел попал район Дома Правительства и площади Ленина. Также пострадал детский сад №1. Зафиксировано попадание снаряда в проезжую часть на пересечении ул. Кирова и ул. Рослого.
Кроме того, в результате обстрела ВФУ в Ворошиловском районе Донецка ранены 3 человека.
Ранее министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова заявила, что Минобороны республики разработало военный план, реализация которого позволит прекратить обстрелы Донецка со стороны Вооружённых сил Украины.
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