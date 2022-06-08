В Мариуполе нашли 12 украинских полицейских собак, запертых в клетках. Животные были спасены российскими военными, выкормлены, подлечены и определены на службу в ДНР. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Сладков.
Журналист удивился, как вообще псы могли выжить. Поступили с ними самым бесчеловечным образом, бросив на погибель запертыми в кинологическом центре полиции Украины в Мариуполе.
Четвероногие специалисты были ранены, контужены, сильно оголодали. Чтобы спасти их, некоторым пришлось проводить хирургические операции, заметил военкор.
Он добавил, что собаки были разных пород: немецкие и бельгийские овчарки и бладхаунды. Они специализируются на обнаружении наркотиков, могут находить мины, нести службу по охране, так что работа сейчас в Мариуполе для них найдётся.
"Это, кстати, весьма полезное подспорье в разрушенном городе, в котором миноискатель визжит на каждом миллиметре — столько везде осколков и пуль, собаки работают точно", — заключил Сладков.
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