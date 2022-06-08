Новая реальность Зеленского: "весь мир против Украины"

Президент Украины окончательно, что называется, "запутался в показаниях". Чем вызвал недоумение не только у своего народа, но и у всего мира, выступив со странным заявлением.

Словно забыв, что ежедневно уверяет всех, "весь мир с ними" против России, Владимир Зеленский в интервью изданию "Украинская правда" вдруг сообщил, что Незалежная сейчас одна против всего мира, так как все, будто сговорившись, её "толкают на соглашение с Россией, на уступки Москве". И заодно обвинил "мир" в корысти и "заботе о собственных интересах":

"Они не хотят переходить черту в отношениях с Россией, чтобы ещё больше не навредить себе, при этом об Украине никто не думает", — сказал украинский президент, не пояснив, кто такие эти "они".

Зато посетовал, что "от темы Украины уже все устали". И это, по его словам, вторая причина, по которой власти Незалежной "толкают на соглашение с Москвой".

Что именно ему в этом не нравится, Зеленский не сказал, отметив только, что у него "нет никаких планов по мирному разрешению этой ситуации":

"Всем очень хочется максимально нас немножечко толкать к какому-то результату, точно не желаемому для нас, потому что нас не спрашивали пока, а выгодному для тех или иных сторон, которые имеют свои интересы, — немножко по-кличковски формулируя свою мысль резюмировал он. — Люди хотят какого-то результата для себя, а нам с вами нужен результат для нас".