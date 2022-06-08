Депутат Рады заявил о больших потерях ВСУ под Николаевом

Депутат Верховной рады Роман Костенко заявил, что Вооружённые силы Украины несут в Николаевской области очень большие потери из-за дальнобойной российской артиллерии.

"Очень большие потери нам наносит дальнобойная артиллерия, до которой мы не достаем. Когда мы пытаемся где-то немного продвигаться, они включают "Ураганы", включают "Грады", до которых мы, к сожалению, не можем достать из-за того, что у нас еще нет тех самых HIMARSов", — сообщил Костенко.

По словам Костенко, он принимает участие в боевых действиях под Николаевом.

В ближайшее время США начнут поставлять Украине реактивные системы залпового огня на колёсном шасси HIMARS, которые станут самым дальнобойным оружием Киева. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заверил администрацию США, что Киев не намерен стрелять из РСЗО HIMARS по территории России. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что если ВСУ используют американские РСЗО для ударов по территории РФ, то армия России будет вынуждена поразить центры принятия решений в Киеве — здания Минобороны и Генштаба.