Кива предлагает назвать улицу в Москве с посольством Британии в честь ЛНР

Оппозиционный политик Украины Илья Кива считает, что было бы замечательно, если улицу в Москве, на которой находиться посольство Великобритании, переименовали в честь Луганской Народной Республики.

"Бриты, будут каждый день напоминать себе и всему миру, указывая в адресе своих переписок: посольство Великобритании по адресу г. Москва ул. Луганской Народной Республики — красиво!!!" — заключил он.

Ранее сообщалось, что в столице России перед посольством США появится площадь Донецкой Народной Республики. За такое название на сайте градоначальника Москвы Сергея Собянина проголосовали 44,7% москвичей.