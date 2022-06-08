Оппозиционный политик Украины Илья Кива считает, что было бы замечательно, если улицу в Москве, на которой находиться посольство Великобритании, переименовали в честь Луганской Народной Республики.
"Бриты, будут каждый день напоминать себе и всему миру, указывая в адресе своих переписок: посольство Великобритании по адресу г. Москва ул. Луганской Народной Республики — красиво!!!" — заключил он.
Ранее сообщалось, что в столице России перед посольством США появится площадь Донецкой Народной Республики. За такое название на сайте градоначальника Москвы Сергея Собянина проголосовали 44,7% москвичей.
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Три страны Западной Европы — Италия, Франция и Германия — не согласны с требованием президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, сообщает обозреватель Бьюкенен в статье, опубликованной в журнале American Conservative.