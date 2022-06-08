Руководитель МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал условие украинского лидера Владимира Зеленского для возобновления переговоров Москвы и Киева. Президент требовал от российских властей отвести ВС за линию 24 февраля.
"Это абсолютно не серьёзный подход", — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства РФ во время выступления после беседы с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
Вместе с этим представитель Москвы отметил, что заявления Зеленского противоречат позиции Киева. Как заявил Лавров, в Турции 29 марта украинская делегация сообщала другие требования.
"Таких метаний мы наблюдаем ежедневно несколько раз", — заключил министр.
Ранее руководитель Украины подчеркнул, что готов встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Также Зеленский попросил западных лидеров усилить военную поддержку страны.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Три страны Западной Европы — Италия, Франция и Германия — не согласны с требованием президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, сообщает обозреватель Бьюкенен в статье, опубликованной в журнале American Conservative.