Единственная причина вето на присоединение Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу — позиция этих стран по проблеме международного терроризма. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
На пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым он отметил, что других причин для отказа от расширения НАТО нет.
"Единственная причина — позиция Финляндии и Швеции по террористическим угрозам", — сказал Чавушоглу, отвечая на вопрос о том, почему Турция выступает против расширения военного альянса.
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара не собирается менять свою позицию по присоединению Финляндии и Швеции к НАТО без шагов со стороны руководителей этих государств. По его словам, Турция хочет, чтобы они поддержали контртеррористические операции, проводимые Североатлантическим альянсом.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Три страны Западной Европы — Италия, Франция и Германия — не согласны с требованием президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, сообщает обозреватель Бьюкенен в статье, опубликованной в журнале American Conservative.