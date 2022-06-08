Чавушоглу: Турция выступает против расширения НАТО из-за позиции по терроризму

Единственная причина вето на присоединение Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу — позиция этих стран по проблеме международного терроризма. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

На пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым он отметил, что других причин для отказа от расширения НАТО нет.

"Единственная причина — позиция Финляндии и Швеции по террористическим угрозам", — сказал Чавушоглу, отвечая на вопрос о том, почему Турция выступает против расширения военного альянса.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара не собирается менять свою позицию по присоединению Финляндии и Швеции к НАТО без шагов со стороны руководителей этих государств. По его словам, Турция хочет, чтобы они поддержали контртеррористические операции, проводимые Североатлантическим альянсом.