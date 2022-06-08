Лавров: хамское поведение Киева по отношению к мировым лидерам неприемлемо

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал хамским поведение Киева по отношению к лидерам иностранных государств. По его словам, украинские послы часто оскорбляют руководителей других стран.

На пресс-конференции по итогам разговора с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу дипломат отметил, что политики должны уметь разговаривать прилично, избегая хамских и оскорбительных выражений.

"Смысл произносимого многими украинскими послами — хамский, вплоть до характеристик, которые они дают главам государств и правительств тех стран, где они работают", — подчеркнул Лавров.

Ранее жители Германии потребовали отправить в отставку посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, который счёл "историческим позором" отказ Берлина от поставок тяжёлого вооружения для ВСУ. Кроме того, украинский дипломат назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой из-за того, что тот не приехал в Киев.