Myśl Polska: Польшу ждёт "жаркая" осень из-за страшного экономического кризиса

Среди населения Польши тает уверенность в правильности действий правительства. Страх войны сменяется страхом нищеты. Нервы и сбережения поляков на исходе. Распространяются мнения, что вскоре народ ожидают ограничения энергоснабжения и частичная нехватка на продовольственном рынке. О том, что поляков ждёт "жаркая" осень из-за мощного кризиса сообщается в статье Myśl Polska.

Автор публикации утверждает, что Польшу ждут протесты небывалой силы из-за того, что обычный народ, выполняющий полезную для общества работу, должен нести на плечах основное бремя кризиса.

"Правящая элита не сможет убедить граждан, что нужно спасать банки и корпорации", — уверен автор.

Большое количество людей ждут массовые увольнения, потеря работы. Поляки "задыхаются" от кредитов. Вследствие этого волна недовольства будет расти, протесты станут смелее, а высказывания резче.

"Мы все знаем, как легко разжигать эмоции среди поляков. А потом руководить народом, разделяя людей и натравливая друг на друга. Сегодняшний энтузиазм по отношению к украинцам спадет, останутся претензии и несбывшиеся ожидания", — пишет автор.

Ответственным за происходящее автор считает правительство, действовавшее в последнее время, повинуясь какому-то безрассудному порыву. По мнению автора, современная система начала умирать и неизвестно, как долго будет длиться мощный кризис экономики, сопровождающийся "бурными социальными разрядами".

"Прорыв, который принесет кризис, может привести к появлению более справедливой и суверенной Польши. Благодаря нему может рухнуть карточный домик, искусно построенный богатыми и влиятельными людьми", — резюмирует автор.