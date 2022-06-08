Отставной испанский генерал Сальвадор Фонтенла считает, что цели России в спецоперации на Украине для всех загадка.
"Я не знаю, какие у России стратегические цели, это для всех загадка, но то, что Россия удерживает инициативу, завоевала 23% территорий и расширила контроль над Азовским морем — это факт. Я думаю, что, конечно, целью России является взятие под контроль наиболее развитых с промышленной точки зрения регионов, и она конечно же этого добьётся", — сказал он в интервью изданию El Debate.
По словам Фонтенлы, длящийся более трёх месяцев конфликт не идёт к завершению.
"Нам предстоит долгое противостояние между главными действующими лицами. То есть Россия и США, из которых Украина — еще одна пешка", — отметил он.
Кроме того, генерал убеждён, что более взвешенная и нейтральная позиция в отношении проводимой Россией спецоперации была бы более выгодной, в том числе и для Украины.
Фонтенла подчеркнул, что у хваленого контрнаступления, которое готовит Украина, нет ни единого шанса разгромить российскую армию.
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