Кива: глава Минобороны Украины Резников после СВО планирует уехать жить в США

Бывший член Верховной рады Илья Кива заявил, что руководитель Минобороны Украины Алексей Резников собирается осенью переехать в Штаты. Как подчеркнул экс-депутат, министр уже создаёт в этой стране необходимые для жизни условия.

"Собирается уехать со своей молодой женой жить в Америку, где он (Резников. — Прим. ред.) уже давно обустраивает свой быт", — сказал Кива.

По его словам, глава украинского ведомства считает, что военная спецоперация России по принуждению к миру закончится до конца ноября. Военным ВСУ не смогут предоставить тёплую форму, объяснил бывший парламентарий. Он добавил, что украинских солдат к этому времени может не остаться.

Ранее Кива обвинил жителей Украины в деградации. По мнению экс-члена Рады, граждан страны нельзя назвать патриотами.