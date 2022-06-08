Бывший член Верховной рады Илья Кива заявил, что руководитель Минобороны Украины Алексей Резников собирается осенью переехать в Штаты. Как подчеркнул экс-депутат, министр уже создаёт в этой стране необходимые для жизни условия.
"Собирается уехать со своей молодой женой жить в Америку, где он (Резников. — Прим. ред.) уже давно обустраивает свой быт", — сказал Кива.
По его словам, глава украинского ведомства считает, что военная спецоперация России по принуждению к миру закончится до конца ноября. Военным ВСУ не смогут предоставить тёплую форму, объяснил бывший парламентарий. Он добавил, что украинских солдат к этому времени может не остаться.
Ранее Кива обвинил жителей Украины в деградации. По мнению экс-члена Рады, граждан страны нельзя назвать патриотами.
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Три страны Западной Европы — Италия, Франция и Германия — не согласны с требованием президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, сообщает обозреватель Бьюкенен в статье, опубликованной в журнале American Conservative.