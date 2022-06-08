В последнее время в ходе специальной военной операции на Украине участилось нанесение ударов ВС РФ по местам дислокации военной техники ВСУ, в том числе по вооружению, поставленному странами Запада.
Накануне сообщалось об уничтожении мест хранения западной военной техники в Николаевской области. Также ОТРК "Искандер" ударили по военному объекту ВСУ с запасами западного оружия в Харьковской области, передаёт "Военное обозрение".
По данным издания, власти Греции из-за постоянных сообщений об уничтоженном вооружении приостановили поставку для ВСУ согласованных для отправки нескольких десятков БМП-1, которые ранее Германия продала Греции. Причиной приостановки послужил отказ правительства Германии поставлять Украине танки и другую тяжёлую технику. "Приостановила" поставку обещанных Киеву немецких танков Leopard-2 и Испания.
"Получается, что чем больше военной техники уничтожается (в том числе ракетными ударами) на Украине, тем меньше желания у стран Европы осуществлять поставки", — резюмирует источник.
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Три страны Западной Европы — Италия, Франция и Германия — не согласны с требованием президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, сообщает обозреватель Бьюкенен в статье, опубликованной в журнале American Conservative.