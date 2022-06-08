Бывший президент Молдавии: Запад планирует присоединить страну к Румынии и НАТО

Бывший лидер Молдавии Игорь Додон сообщил, что нынешний президент республики Майя Санду и западные политики собираются включить страну в состав Румынии и альянса НАТО.

"Без спроса мнения граждан, вопреки конституционным нормам, готовится техническое и политико-военное объединение с соседней страной", — подчеркнул экс-президент.

Также он добавил, что присоединение к Румынии легализуют депутаты от партии "Действие и солидарность" и сотрудники Конституционного суда под контролем иностранных военных. По мнению Додона, лидеры Запада намерены использовать граждан Молдавии в геополитике "как пушечное мясо".

Бывший руководитель республики отметил, что страна может объединиться с другим государством, если власти не способны самостоятельно защитить граждан от энергетического кризиса и вторжения. Вместе с этим молдавский политик раскритиковал репрессии против оппозиции. По словам Додона, подобные преследования являются частью плана по уничтожению суверенитета республики и привлечению её к войне.

Ранее экс-президента Молдавии обвинили в государственной измене. Он заявил, что его задержание связано с попытками Санду отвлечь граждан от проблем в стране.

"Нынешняя власть убирает тех, кого боится", — отметил Додон.