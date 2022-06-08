Аксёнов: "дерусификация" Украины закончится демонтажом её государственности

Итогом "дерусификации, декоммунизации и деколонизации" Украины станет полный демонтаж её государственности. Такое мнение выразил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Он не исключил, что именно это является истинной целью "западных хозяев" киевского режима.

"Логическим завершением процессов "дерусификации, декоммунизации и деколонизации", объявленных официальным Киевом, должен стать полный демонтаж украинской государственности", — отметил политик.

По его мнению, Киеву мешают такие ценности народа, как русский язык, культура, история и памятники. При этом он подчеркнул: Украина не собирается избавляться от советских предприятий, инфраструктуры, оружия, технологий, полученных в качестве подарков от русских царей и коммунистических вождей.

Глава Крыма добавил, что впоследствии США могут уничтожить "надоевшую всем" украинскую государственность под предлогом её защиты от "российской агрессии". Как пояснил Аксёнов, американцы стремятся ослабить РФ и ЕС, чтобы поддержать свой военно-промышленный комплекс, получить политические и экономические дивиденды.