Кубинский журналист Эдельберто Лопес Бланч заявил, что после отказа от российских энергоносителей европейское общество будет вынуждено бороться с кризисом и инфляцией ещё много лет. Он отметил, что Евросоюз играет довольно печальную роль в украинском конфликте, поскольку вынужден выполнять все требования США. Однако антироссийские санкции прежде всего ослабляют европейскую экономику и вызывают разногласия внутри ЕС.
По мнению исследователя Китайской академии современных международных отношений Сунь Кэциня, если ЕС будет и дальше оказывать поддержку Украине, то европейские страны будут ещё больше разобщены.
"Слепое подчинение Белому дому дорого обходится Западной Европе", — заключил Лопес Бланч в издании Rebelión.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Три страны Западной Европы — Италия, Франция и Германия — не согласны с требованием президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, сообщает обозреватель Бьюкенен в статье, опубликованной в журнале American Conservative.