Rebelión: Евросоюз оказался под полным контролем США

Кубинский журналист Эдельберто Лопес Бланч заявил, что после отказа от российских энергоносителей европейское общество будет вынуждено бороться с кризисом и инфляцией ещё много лет. Он отметил, что Евросоюз играет довольно печальную роль в украинском конфликте, поскольку вынужден выполнять все требования США. Однако антироссийские санкции прежде всего ослабляют европейскую экономику и вызывают разногласия внутри ЕС.

По мнению исследователя Китайской академии современных международных отношений Сунь Кэциня, если ЕС будет и дальше оказывать поддержку Украине, то европейские страны будут ещё больше разобщены.

"Слепое подчинение Белому дому дорого обходится Западной Европе", — заключил Лопес Бланч в издании Rebelión.