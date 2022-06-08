Главное управление разведки Минобороны Украины проинформировало, что получили первые 210 тел украинских боевиков, ликвидированных в ходе зачистки на заводе "Азовсталь" в городе Мариуполе.
Отмечается, что их доставили в Киев для идентификации останков погибших.
По информации правоохранительных органов Донецкой Народной Республики, работа по передаче тел военнослужащих ВСУ и националистических батальонов Украине будет продолжена.
Ранее бывший заместитель главы Европейского командования США генерал-лейтенант Стивен Твитти заявил, что 200 тысяч бойцов каким-то загадочным образом исчезли из ВСУ, и никто не скажет, где они сегодня.
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Три страны Западной Европы — Италия, Франция и Германия — не согласны с требованием президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, сообщает обозреватель Бьюкенен в статье, опубликованной в журнале American Conservative.