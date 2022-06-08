Украина получила первые 210 тел боевиков из «Азовстали»

Главное управление разведки Минобороны Украины проинформировало, что получили первые 210 тел украинских боевиков, ликвидированных в ходе зачистки на заводе "Азовсталь" в городе Мариуполе.

Отмечается, что их доставили в Киев для идентификации останков погибших.

По информации правоохранительных органов Донецкой Народной Республики, работа по передаче тел военнослужащих ВСУ и националистических батальонов Украине будет продолжена.

Ранее бывший заместитель главы Европейского командования США генерал-лейтенант Стивен Твитти заявил, что 200 тысяч бойцов каким-то загадочным образом исчезли из ВСУ, и никто не скажет, где они сегодня.