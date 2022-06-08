Hürriyet: Турция остановила операцию против курдов в Сирии после запрета России

Намеченную турецкую военную операцию на севере Сирии обсудили делегации Москвы и Анкары. Не получив одобрения Кремля, Реджеп Эрдоган приказал остановить войска.

Правительство Турции запланировало операцию против курдов в районе Айн-Исса, недалеко от города Ракка, сообщает турецкое издание Hürriyet. Российская делегация выступила категорически против любых боевых действий в регионе, Минобороны России направило туда дополнительные подразделения ВС РФ.

Ранее турецкой авиацией были нанесены точечные удары по Тель-Рифату и Манбиджу, где по данным разведки располагались военные объекты Рабочей партии Курдистана. В Турции члены этой организация считаются террористами.

Как сообщается, в результате операции Анкара планировала "вернуть в дома 500 тысяч человек".