Намеченную турецкую военную операцию на севере Сирии обсудили делегации Москвы и Анкары. Не получив одобрения Кремля, Реджеп Эрдоган приказал остановить войска.
Правительство Турции запланировало операцию против курдов в районе Айн-Исса, недалеко от города Ракка, сообщает турецкое издание Hürriyet. Российская делегация выступила категорически против любых боевых действий в регионе, Минобороны России направило туда дополнительные подразделения ВС РФ.
Ранее турецкой авиацией были нанесены точечные удары по Тель-Рифату и Манбиджу, где по данным разведки располагались военные объекты Рабочей партии Курдистана. В Турции члены этой организация считаются террористами.
Как сообщается, в результате операции Анкара планировала "вернуть в дома 500 тысяч человек".
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