Шмыгаль: Украина провела самую сложную в истории посевную

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна провела "самую сложную" посевную. По его словам, аграрии засеяли 75% от общей площади полей, по сравнению с 2021 годом.

Как подчеркнул Шмыгаль, сейчас власти решают, куда складировать предстоящий урожай.

"Хранилища заполнены зерновыми, которые нельзя вывезти из-за "морской блокады" Украины. Планируется создавать мобильные хранилища, куда можно будет поместить 10-15 миллионов тонн зерна", — цитирует премьера Страна.ua.

Как отметил украинский политик, на складах остаётся ещё более 23,5 миллионов тонн зерновых с прошлого года.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев начал готовится к предстоящему отопительному сезону. Как подчеркнул лидер Незалежной, это будет "самая тяжёлая" зима для украинцев.