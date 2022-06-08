Боец теробороны устроил скандал с гранатой на заправке во Львове

Военнослужащий армии Украины устроил скандал на автозаправке во Львове. Мужчина был одет в форму бойца территориальной обороны с жёлтой повязкой на рукаве и находился в состоянии алкогольного опьянения. Видео инцидента появилось в местном телеграм-канале.

Поводом к недовольству военного стал топливный кризис, который начался на Украине во время российской спецоперации. Работница бензоколонки отказалась заправлять его автомобиль, после чего дебошир и пригрозил взорвать гранату.

Интересно, что говорил львовский военный на русском языке.

Напомним, что на Украине массово раздали оружие подразделениям теробороны после начала спецоперации России. При этом в первые дни это делалось практически без контроля.