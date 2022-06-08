Экс-сенатор Блэк: США втягивают весь мир в ядерную войну с Россией

По мнению американского полковника морской пехоты США в отставке и бывшего сенатора штата Виргиния Ричарда Блэка, политика Вашингтона негативно влияет на мировую обстановку. Он убеждён, что из-за действий американского руководства весь мир может оказаться под угрозой ядерного конфликта с Россией.

"У России есть огромный ядерный арсенал, который может ударить по США в любой момент", — пишет издание Die Freie Welt со ссылкой на слова Блэка.

Экс-сенатор полагает, что США и дальше будут затягивать военную спецоперацию на Украине, поставляя вооружение. По мнению Блэка, Североатлантическому альянсу и Вашингтону абсолютно безразлично, сколько украинцев погибнет на поле боя.