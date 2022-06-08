По мнению американского полковника морской пехоты США в отставке и бывшего сенатора штата Виргиния Ричарда Блэка, политика Вашингтона негативно влияет на мировую обстановку. Он убеждён, что из-за действий американского руководства весь мир может оказаться под угрозой ядерного конфликта с Россией.
"У России есть огромный ядерный арсенал, который может ударить по США в любой момент", — пишет издание Die Freie Welt со ссылкой на слова Блэка.
Экс-сенатор полагает, что США и дальше будут затягивать военную спецоперацию на Украине, поставляя вооружение. По мнению Блэка, Североатлантическому альянсу и Вашингтону абсолютно безразлично, сколько украинцев погибнет на поле боя.
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