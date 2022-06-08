The Times: адвокаты обвинили Евросоюз в незаконных санкциях против Абрамовича

Адвокаты бизнесмена Романа Абрамовича назвали санкции, утверждённые против него Европейским союзом, актом дискриминации. Об этом пишет The Times.

По информации издания, представители предпринимателя направили в управляющие органы ЕС юридические документы, где сообщается, что Абрамовича не нужно считать "ведущим донором российского государства".

"Абрамович приобрёл своё состояние ещё до того, как Владимир Путин стал президентом", — говорится в одном из документов.

Адвокаты отметили, что бизнесмен неоднократно отрицал и оспаривал ложные обвинения в финансовых связях с правительством РФ. По их словам, Абрамович и его предприятия в Британии заплатили свыше 40 миллионов фунтов в виде корпоративных налогов, гербового сбора и страховых взносов работодателя за 2019-2020 годы.

Как пояснили представители бизнесмена, Абрамович платит больше налогов в Британии, чем в России. В юридических материалах, переданных в ЕС, сказано, что он входит в топ-25 крупнейших налогоплательщиков Великобритании.