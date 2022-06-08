Рогов: Запорожская область запустит железнодорожное сообщение с Крымом

Запорожская область намерена восстановить железнодорожное сообщение с Крымом. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

Он отметил в интервью РИА Новости, что железная дорога позволит значительно разгрузить автомобильные пункты пропуска.

"Автобусное, грузовое и пассажирское железнодорожное сообщение с Крымом будет восстановлено", — подчеркнул Рогов.

Восемь лет назад, когда Киев устроил транспортную блокаду Крыма на границе с Херсонской областью, железнодорожное сообщение между полуостровом и Запорожской областью было прервано.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы РФ установили контроль над приазовской частью Запорожской области на юге Украины. По словам Рогова, на освобождённой территории российский рубль стал постепенно вытеснять украинскую гривну. Представитель военно-гражданской администрации пояснил, что гривна начинает дешеветь, превращаясь в ненадёжную и неуверенную валюту.