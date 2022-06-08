Вооружённые силы Турции в течение этой недели планируют начать операцию на севере Сирии. Об этом сообщает корреспондент газеты Hurriyet.
По его словам, турецкие подразделения развёрнуты на передовой в сельской местности Тель-Рифата и Манбиджа. Военные ждут дальнейших приказов от руководства страны.
"Ожидается, что операция начнётся на этой неделе, активность в регионе возросла", — сказано в материале.
Hurriyet отмечает, что РФ не одобрила операцию Турции в районе Айн-Исса на северной окраине сирийского города Ракка.
При этом корреспондент издания подчеркнул: ВВС Турции уже наносят точечные удары по объектам запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в Тель-Рифате и Манбидже. Как пояснил журналист, цель турецкой армии — очистить два района от сирийских боевиков и "вернуть домой 500 тысяч человек".
Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара не обязана спрашивать у других стран разрешение на проведение новой военной операции в Сирии.
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