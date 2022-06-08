Hurriyet: Турция в течение недели начнёт операцию в Сирии, не одобренную Россией

Вооружённые силы Турции в течение этой недели планируют начать операцию на севере Сирии. Об этом сообщает корреспондент газеты Hurriyet.

По его словам, турецкие подразделения развёрнуты на передовой в сельской местности Тель-Рифата и Манбиджа. Военные ждут дальнейших приказов от руководства страны.

"Ожидается, что операция начнётся на этой неделе, активность в регионе возросла", — сказано в материале.

Hurriyet отмечает, что РФ не одобрила операцию Турции в районе Айн-Исса на северной окраине сирийского города Ракка.

При этом корреспондент издания подчеркнул: ВВС Турции уже наносят точечные удары по объектам запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в Тель-Рифате и Манбидже. Как пояснил журналист, цель турецкой армии — очистить два района от сирийских боевиков и "вернуть домой 500 тысяч человек".

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара не обязана спрашивать у других стран разрешение на проведение новой военной операции в Сирии.