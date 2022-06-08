Арестович заявил о начале раскола в украинской армии

В армии Украины начался раскол. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, комментируя возможности контрнаступления ВСУ и планы поставок западного вооружения на Украину.

Он отметил, что время бодрых лозунгов прошло, а ждать контрнаступления ВСУ и стабилизации на фронте можно ещё долго.

"Сейчас в армии начался раскол, точнее, не раскол, а разделение людей на тех, кто посыпались морально и не держит ситуацию, и тех, кто готов биться до конца", — высказался советник.

Он также пояснил, что реальные темпы, объёмы и номенклатура поставок неизвестны, так как являются "межгосударственной тайной".