Джо Байдену удавалось два года обманывать граждан США, но сейчас "ложь догоняет его", заявил ведущий аналитической программы американского телеканала Sky News.
"Люди сняли розовые очки и винят человека, заседающего в овальном кабинете", — отметил журналист.
По мере того, как американская экономика разрушается, а цены продолжают расти, простые обыватели в Соединённых Штатах перестают верить вечным оправданиям главы Белого дома.
"Никто уже не винит Путина, Трампа, расизм или климат, ни что бы там ни было в тренде сегодня — всему виной Байден", — уверен ведущий.
Не меньшую ответственность несёт и интеллектуально обанкротившаяся элита, которая поддерживает главу американского правительства, резюмировал эксперт.
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