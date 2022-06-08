Sky New: американцы больше не винят Путина, Трампа и расизм — всему виной Байден

Джо Байдену удавалось два года обманывать граждан США, но сейчас "ложь догоняет его", заявил ведущий аналитической программы американского телеканала Sky News.

"Люди сняли розовые очки и винят человека, заседающего в овальном кабинете", — отметил журналист.

По мере того, как американская экономика разрушается, а цены продолжают расти, простые обыватели в Соединённых Штатах перестают верить вечным оправданиям главы Белого дома.

"Никто уже не винит Путина, Трампа, расизм или климат, ни что бы там ни было в тренде сегодня — всему виной Байден", — уверен ведущий.

Не меньшую ответственность несёт и интеллектуально обанкротившаяся элита, которая поддерживает главу американского правительства, резюмировал эксперт.