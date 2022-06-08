Польша пообещала Украине 56 САУ Krab на $700 млн, но их сначала нужно сделать

Власти Польши накануне пообещали Украине поставить самоходные гаубицы почти на $700 млн. Оказалось, что САУ Krab ещё даже не начали производить.

Во время посещения польского военного завода Huta Stalowa Wola глава правительства Матеуш Моравецкий подтвердил, что в Варшаве подписан крупнейший для местной "оборонки" контракт. В рамках соглашения Киеву будет поставлено 56 155-мм/52 самоходных гаубиц Krab, изготавливать которые и будет предприятие.

Вероятно, Польша решила взять пример с Германии. Правительство ФРГ также обещает киевскому режиму различное тяжёлое вооружение, но не спешит с его поставками. Берлин не желает, чтобы немецкое оружие применялось против российских военных, что однозначно вызовет охлаждение отношений между двумя странами.