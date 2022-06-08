Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что немецкие власти намерены укрепить восточный фланг Североатлантического альянса, в частности, в Литве и возглавить "боевую бригаду".
Как подчеркнул Шольц, это необходимо для "удержания обороны".
"Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО", — заявил Шольц во время визита в Литву. — Германия укрепит восточный фланг НАТО и возглавит мощную боевую бригаду в Литве для сдерживания и обороны".
Перед кем конкретно Германия и Литва собираются "держать оборону", Шольц не уточнил. Но подчеркнул, что ФРГ является лидером многонациональной боевой группы EFP, базирующейся в балтийской стране.
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