Шольц: ФРГ укрепит восточный фланг НАТО и возглавит "боевую бригаду" в Балтии

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что немецкие власти намерены укрепить восточный фланг Североатлантического альянса, в частности, в Литве и возглавить "боевую бригаду".

Как подчеркнул Шольц, это необходимо для "удержания обороны".

"Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО", — заявил Шольц во время визита в Литву. — Германия укрепит восточный фланг НАТО и возглавит мощную боевую бригаду в Литве для сдерживания и обороны".

Перед кем конкретно Германия и Литва собираются "держать оборону", Шольц не уточнил. Но подчеркнул, что ФРГ является лидером многонациональной боевой группы EFP, базирующейся в балтийской стране.