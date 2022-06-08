МАГАТЭ получило радиационные данные с Чернобыльской АЭС впервые с марта

Впервые с начала марта Международное агентствj по атомной энергии получило данные о радиационном фоне на Чернобыльской АЭС, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Как оказалось, все показатели остались без изменений.

Ранее в Киеве неоднократно заявляли, что российские войска, которые взяли под контроль АЭС ещё в начале спецоперации, могут "устроить" радиационную катастрофу. Как выяснилось, показатели фона не изменились.

"Возобновление передачи данных о радиации из Зоны отчуждения — очень позитивный шаг вперёд для ядерной безопасности на Украине. Это завершает длительный период фактического отключения информации, что создавало большую неопределённость в отношении радиационной обстановки в этом районе", — цитирует Гросси CNN.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление МАГАТЭ о том, что в начале марта агентство перестало получать информацию с датчиков измерения радиационного фона на Чернобыльской АЭС. Тогда глава агентства заявил, что в регионе может сложиться "опасная ситуация" на фоне отсутствия контроля.