Президент Украины Владимир Зеленский предупредил людей о том, что Незалежную ждёт "самая тяжёлая зима" за всю историю независимости государства. По его словам, всё отечественное топливо останется в стране.
Как подчеркнул Зеленский, из-за "российской агрессии" Киев создаёт оперативный штаб, который должен будет решать вопросы по предстоящему отопительному сезону.
"В нынешней ситуации из-за агрессии России это действительно будет самая тяжёлая зима за все годы независимости", — заявил глава Украины. — На данный момент мы не будем продавать наш газ и уголь за границу. Вся отечественная добыча будет направлена на внутренние нужды наших граждан".
Как подчеркнул президент, ввиду того, что сейчас Украина находится на пороге "исторического присоединения к энергетической сети Европы", то ЕС мог бы увеличить финансовые вливания в Незалежную, а потребление российских энергоресурсов сократить.
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Три страны Западной Европы — Италия, Франция и Германия — не согласны с требованием президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, сообщает обозреватель Бьюкенен в статье, опубликованной в журнале American Conservative.