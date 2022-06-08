Зеленский: страну ждёт самая тяжёлая зима и "историческое присоединение" к ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил людей о том, что Незалежную ждёт "самая тяжёлая зима" за всю историю независимости государства. По его словам, всё отечественное топливо останется в стране.

Как подчеркнул Зеленский, из-за "российской агрессии" Киев создаёт оперативный штаб, который должен будет решать вопросы по предстоящему отопительному сезону.

"В нынешней ситуации из-за агрессии России это действительно будет самая тяжёлая зима за все годы независимости", — заявил глава Украины. — На данный момент мы не будем продавать наш газ и уголь за границу. Вся отечественная добыча будет направлена ​​на внутренние нужды наших граждан".

Как подчеркнул президент, ввиду того, что сейчас Украина находится на пороге "исторического присоединения к энергетической сети Европы", то ЕС мог бы увеличить финансовые вливания в Незалежную, а потребление российских энергоресурсов сократить.